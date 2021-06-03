П’яний священик на авто погрожував копам - Прийдуть румуни, я тебе на коліна поставлю

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Священик УПЦ МП, якого зупинили за кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, спробував дати хабара патрульним в Чернівецькій області, а після відмови — почав погрожувати.

Інцидент стався ще 18 квітня, однак відео з нагрудної камери поліцейських з’явилося у мережі лише зараз після публічного судового засідання у цій справі. Відомо, що правоохоронці зупинили п’яного священнослужителя, який «підрізав» інші машини, близько 20.00 та запропонували пройти алкотест. Натомість він спробував дати хабар й стверджував, що випив лише чашу вина з водою під час служби. Потім панотець почав погрожувати чоловіку, який повідомив поліції про п’яного водія.

Дивись на мене! Ти хохол, ти бандерівець. Але завтра, запам’ятай, прийдуть румуни ㅡ я тебе на коліна поставлю. Ти будеш мені румунською розмовляти. Якщо не будеш знати румунської, я тобі кулю у лоб вистрілю. Розумієш?, — заявляв священик.

Священик також заявив, що поліція не має права його затримувати, оскільки він є «румуном та молдаванином». На зауваження правоохоронців, що він перебуває на території України, він заявив, що йому начхати.

За даними ЗМІ, йдеться про священика Василя Савку, який є настоятелем храму УПЦ МП в селі Балківці Чернівецької області.

Правоохоронці склали на нього два протоколи — за керування у нетверезому стані та дрібне хуліганство. Суд визнав чоловіка винним. Згодом депутат Чернівецької райради від «ЄС» Артем Жук повідомив, що це він затримав п’яного водія. Наразі політик готує позов про відкриття кримінального провадження щодо погроз.

Джерело: «24 канал»