Строительство «Северного потока 2» заблокировала Дания

https://racurs.ua/n155598-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-zablokirovala-daniya.html

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«Северный поток 2», геополитический проект России, заблокировала Дания — апелляционный совет страны по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода по территории Дании.

Об этом 3 июня пишет польский информационный портал Biznes Alert.

12 июля 2019 года Датское агентство окружающей среды выдало разрешение на строительство наземного участка «Северного потока 2» через территорию страны. Однако после нового решения апелляционного совета, работы должны быть прекращены.

Я сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей по «Северному потоку 2», была подтверждена необходимость продолжения работ по ряду мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизни для некоторых видов мелких животных, обитающих на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных, — цитирует издание замдиректора и руководителя отдела строительных проектов датской компании Energinet Марианна Каага.

По его словам, апелляционный совет утверждает, что все мероприятия должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения.

Длина наземного участка газопровода «Северный поток 2» по территории Дании составляет около 210 км.

Напомним, проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления строительства обнародовала точные данные о ходе прокладки газопровода — на 31 марта было проложено 2 тыс. 339 км из 2 тыс. 460 км необходимых. То есть проект реализован на 95%. Осталось проложить около 121 км (5%) от общей протяженности «Северного потока — 2».

Источник: «Интерфакс-Украина»