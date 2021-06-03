4 июня - День Василиска и объятий с кошками

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Ракурс

4 июня — День Василиска отмечает Православная церковь. В этот день почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру. В народе 4 июня называли еще васильковым или соловьиным днем.

4 июня — 155-й день года в Григорианском календаре. До конца года остается 210 дней. В XX и XXI веках этот день отвечал 22 мая по Юлианскому календарю.

4 июня мир отмечает Международный день спойлеров, Международный день борьбы с кариесом, День объятий с кошками, а Украина — День хозяйственных судов.

Именины

4 июня день ангела отмечают: Василиск, Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

Традиции 4 июня

Сегодня не принято работать на земле, иначе вырастет лишь сорняк, полынь и васильки. Поэтому его посвящают хлопотам по дому. В народном календаре эта дата получила еще название: день Трибога. Праздник, когда заканчивается весна и начинается лето. Наши предки считали, что в этот день на смену Ярилу Весеннему приходит Трисветлый Дажбог.

Приметы 4 июня

Хороший урожай огурцов обещало большое количество оводов и пауков.

Год будет урожайным, если в день Василиска утром на траве много росы.

Соловей ночью поет — погода будет хорошей и теплой.



Туманы на Василиска — к грибному лету.

Что нельзя делать 4 июня

В этот день нельзя заниматься работами на огороде и в поле. Все, что вы посадите в этот день, не вырастет, зато будет много полыни и васильков.