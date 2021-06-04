Коронавирус унес жизни 95 украинцев — новые данные Минздрава (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n155600-koronavirus-unes-jizni-95-ukraincev-novye-dannye-minzdrava-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине вчера, 3 июня, подтвердили у 2 тыс. 266 человек. В результате осложнений от COVID-19 умерли 95 пациентов. С подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция госпитализированы 953 украинцев.
Об этом 4 июня сообщило Министерство здравоохранения в Фейсбук.
Больше всего новых случаев обнаружили в:
Киеве — 566,
Запорожской области — 230,
Днепропетровской области — 156,
Киевской области — 145,
Ровенской области — 105.
Лаборатории вчера сделали свыше 61 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни более 51 тыс. граждан.
Сейчас Украина оказалась на 17-м месте в мире и втором в Европе по количеству новых смертей от COVID-19.
Напомним, в мире по состоянию на утро 4 июня зафиксировали почти 173 млн случаев заражения коронавирусом. Как свидетельствуют данные Worldometer, зафиксировано более 3 млн 717 тыс. смертей, выздоровели 155 млн человек. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (34 млн), Индия (28 млн) и Бразилия (17 млн).