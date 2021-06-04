НАБУ взялось за незадекларированную виллу нардепа "ЕС" в Испании

https://racurs.ua/n155602-nabu-vzyalos-za-nezadeklarirovannuu-villu-nardepa-es-v-ispanii.html

Ракурс

Артур Герасимов, депутат от «Евросолидарности», забыл задекларировать особняк в Испании, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры начало уголовное производство.

Детективы осуществляют досудебное расследование по фактам возможного недекларирования сведений народным депутатом. Соответствующие сведения были внесены в реестр досудебных расследований генпрокурором в начале мая, и сейчас идет следствие, — рассказали «Радио Свободе» в НАБУ.

Наказание для нардепа может быть в виде или штрафа в пределах трех-пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ или ограничения свободы.

Напомним, в конце апреля «Схемы» сообщали, что Герасимов вместе со своей женой с 2013 года владеет двухэтажным домом в Испании, но имение не указано в его декларации.

Вилла расположена в городке Хавеа провинции Аликанте, на побережье Средиземного моря. Ее площадь — 120 кв. м. Стоимость подобных домов оценивается в 10 млн грн.

Герасимов после расследования «Схем» заявлял, что проинформировал НАПК «о возможных неточностях в декларации» и напомнил, что в свое время Владимир Зеленский также «забыл» указать в декларации свои активы.

Источник: «Радио Свободы»