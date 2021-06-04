В гості до окупантів — голова КСУ Тупицький тричі їздив в окупований Крим, фото — Схеми

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Олександр Тупицький, очільник Конституційного суду України, після анексії Криму Росією тричі відвідував півострів.

Вперше це нібито сталося влітку 2016 року, коли Тупицький, вже будучи суддею Конституційного суду, провів у Криму понад місяць. У квітні 2017 року він перебував на окупованог півострові кілька днів, а серпні 2017 року — кілька тижнів.

Колишній очільник КСУ в’їжджав у Крим через КПВВ «Чонгар». Таку інформацію «Схеми» отримали від джерел у прикордонній службі. Утім, Тупицький від візитів відхрещується, оскільки в Криму російські окупанти нібито порушили проти нього кримінальну справу.

Утім, ще раніше він заявляв, що нев’їзний до Криму лише з 2018 року, відколи потрапив під санкції РФ.

Фахівці вбачають у таких діях судді КСУ щонайменше «порушення правил доброчесності».

Роман Маселко, адвокат і колишній член Громадської ради доброчесності, вважає, що відвідування суддями анексованого Криму без нагальної потреби є ризикованим і неправомірним — оскільки вони «є носіями важливої інформації». Більше того, на його думку, це може навіть бути «питанням національної безпеки».

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Тупицького у Криму є земля в селищі Кореїз. Він придбав ділянку у 2018 році, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. Цю інформацію він не оприлюднив у декларації про майно та доходи.

Президент України відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, але терміни відсторонення закінчилися наприкінці березня 2021 року. Володимир Зеленський також скасував указ про його призначення суддею КСУ, але такий крок, відповідно до закону про КСУ, не означає звільнення з посади чи припинення повноважень судді.