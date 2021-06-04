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Снег неожиданно выпал в Турции – в каких регионах заснежило. Фото: CNN Türk
Снег неожиданно выпал в Турции — в каких регионах заснежило (ФОТО)https://racurs.ua/n155606-sneg-neojidanno-vypal-v-turcii-v-kakih-regionah-zasnejilo-foto.htmlРакурс
Снег выпал летом на побережье Черного моря в нескольких провинциях Турции.
В Причерноморье с наступлением июня температура воздуха начала снижаться, сообщает TRT.
Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись — все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь! — рассказали журналистам местные жители.
Заснежило также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре Турции.
В некоторых местах толщина снежного покрова превысила 4 см. Холодная и дождливая погода наблюдается в Трабзоне, Ризе, Артвине, Гиресуне, Байбурте, Болу и Кайсере.
Напомним, погода в Карпатах в начале лета не радует — в горах до сих пор лежит снег, а столбики термометров указывают на мороз.
Источник:TRT
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