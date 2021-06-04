Снег неожиданно выпал в Турции – в каких регионах заснежило. Фото: CNN Türk

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Ракурс

Снег выпал летом на побережье Черного моря в нескольких провинциях Турции.

В Причерноморье с наступлением июня температура воздуха начала снижаться, сообщает TRT.

Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись — все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь! — рассказали журналистам местные жители.

Заснежило также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре Турции.

В некоторых местах толщина снежного покрова превысила 4 см. Холодная и дождливая погода наблюдается в Трабзоне, Ризе, Артвине, Гиресуне, Байбурте, Болу и Кайсере.

Напомним, погода в Карпатах в начале лета не радует — в горах до сих пор лежит снег, а столбики термометров указывают на мороз.

Источник:TRT