Ракурсhttps://racurs.ua/
Снегом засыпало Южную Африку – видео зимней сказки. Фото: mogilev.online
Снегом засыпало Южную Африку — видео зимней сказкиhttps://racurs.ua/n155618-snegom-zasypalo-ujnuu-afriku-video-zimney-skazki.htmlРакурс
Снег выпал летом даже в Африке — осадки наблюдаются в некоторых частях провинций Квазулу-Натал и Фри-Стейт в ЮАР.
В зимнюю страну чудес превратились пики Драконовых гор и некоторые предгорья, а также Гаррисмит и центральные районы провинции Квазулу-Натал. Об этом сообщает The South African.
Горные курорты ожидают, что спрос на бронирование жилья будет расти, поскольку семьи стремятся взять своих детей, чтобы полюбоваться заснеженными горами.
В социальных сетях появилось множество видео снежных пейзажей.
Напомним, снег выпал в начале лета на побережье Черного моря в нескольких провинциях Турции. В Причерноморье с наступлением июня температура воздуха начала снижаться.
Источник: The South African
Читайте также
.