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Ракурс
Снегом засыпало Южную Африку – видео зимней сказки. Фото: mogilev.online

Снегом засыпало Южную Африку — видео зимней сказки

4 июн 2021, 12:29
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Снег выпал летом даже в Африке — осадки наблюдаются в некоторых частях провинций Квазулу-Натал и Фри-Стейт в ЮАР.

В зимнюю страну чудес превратились пики Драконовых гор и некоторые предгорья, а также Гаррисмит и центральные районы провинции Квазулу-Натал. Об этом сообщает The South African.

Горные курорты ожидают, что спрос на бронирование жилья будет расти, поскольку семьи стремятся взять своих детей, чтобы полюбоваться заснеженными горами.

В социальных сетях появилось множество видео снежных пейзажей.


Напомним, снег выпал в начале лета на побережье Черного моря в нескольких провинциях Турции. В Причерноморье с наступлением июня температура воздуха начала снижаться.

Источник: The South African

Источник: Ракурс


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