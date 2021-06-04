Снегом засыпало Южную Африку – видео зимней сказки. Фото: mogilev.online

https://racurs.ua/n155618-snegom-zasypalo-ujnuu-afriku-video-zimney-skazki.html

Ракурс

Снег выпал летом даже в Африке — осадки наблюдаются в некоторых частях провинций Квазулу-Натал и Фри-Стейт в ЮАР.

В зимнюю страну чудес превратились пики Драконовых гор и некоторые предгорья, а также Гаррисмит и центральные районы провинции Квазулу-Натал. Об этом сообщает The South African.

Горные курорты ожидают, что спрос на бронирование жилья будет расти, поскольку семьи стремятся взять своих детей, чтобы полюбоваться заснеженными горами.

В социальных сетях появилось множество видео снежных пейзажей.

Напомним, снег выпал в начале лета на побережье Черного моря в нескольких провинциях Турции. В Причерноморье с наступлением июня температура воздуха начала снижаться.

Источник: The South African