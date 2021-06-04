Плюну в собачий рот — экс-регионал запугивает журналиста по возвращении в Киев

https://racurs.ua/n155617-plunu-v-sobachiy-rot-eks-regional-zapugivaet-jurnalista-po-vozvraschenii-v-kiev.html

Ракурс

Бывший регионал Николай Левченко, который дружил с сепаратистам и помагал им установить власть в Донецке, по возвращении в Украину начал угрожать журналистам.

Главный редактор издания НВ Виталий Сыч получил соответствующее сообщение в WhatsApp от Левченко. Семь лет Левченко не было в Украине (он жил в РФ) и теперь нардеп-регионал вспомнил былые обиды.

Сыч в феврале 2014 года выложил в Фейсбук телефонные номера «регионалов», в частности, и Левченко. Это произошло накануне важного голосования в Раде, когда в центре Киева уже расстреливали людей.

Теперь бывший нардеп и секретарь Донецкого горсовета Левченко пообещал Сычу «плюнуть в лицо», использовать его «тупой собачий рот» как унитаз.

Неплохо мы за семь лет продвинулись в судебной реформе и восстановлении справедливости, о чем и был Майдан, — резюмировал Сыч, комментируя возвращение Левченко в Украине.

Напомним, что экс-нардеп от Партии регионов известный своими антиукраинскими заявлениями во время так называемой «русской весны» и помощью в феврале 2014 года террористам в Донецке.

Его адвокаты выиграли в ЕСПЧ дело против Украины. Левченко судился по поводу закрытия уголовного производства против себя и с 2015 года скрывался в России.

Левченко инкриминировали ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Речь шла о бантиукраинских заявлениях депутата во время так называемой «русской весны».