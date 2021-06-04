Бизнес Королевской в оккупированном Донбассе раскрыл представитель ТКГ

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Как на оккупированных территориях Донбасса зарабатывала депутат от пророссийской фракции ОПЗЖ Наталья Королевская, рассказал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод до введения блокады возили в оккупированный Донбасс лом цветных металлов. У них есть предприятие в Красном Луче, это оккупированная территория Луганщины, которое занималось переплавкой металлолома. После оккупации они ввозили туда этот металлолом через линию разграничения, без уплаты налогов, а потом без уплаты каких-либо пошлин это все вывозилось в Россию, — рассказал журналист.

Информацию о махинациях Королевской, по словам представителя Донецка в ТКГ, ему передала семья менеджера компании нардепа от ОПЗЖ, который получил сильные ожоги тела во время проверки вагонов, а Королевская отказалась оплатить его лечение. В итоге мужчина умер, а его семья передала документы о бизнесе депутата журналистам.

По словам Казанского, не только Виктор Медведчук имел преференции для ведения бизнеса на оккупированной территории и уклонялся от уплаты налогов.