Картина «Золотая ночь», фото: gs-art.com

https://racurs.ua/n155615-rekordnuu-summu-otdali-za-kartinu-ukrainskogo-hudojnika-marchuka-foto.html

Ракурс

Картину «Золотая ночь» народного художника Украины Ивана Марчука, созданную в 1981 году, продан на аукционе на аукционе «Золотое сечение» в Киеве за 96,8 тыс. долл. США.

Эта сумма является рекордной для картин Марчука, сообщает Marbeks.

Также это самый дорогой лот среди украинских художников, который был продан на украинском аукционе за всю историю.

Предыдущий рекорд относительно работ Марчука был установлен на этом же аукционе в 2020 году — тогда натюрморт 1981 года «Лодки цветом поросли» был продан за 56,1 тыс. долл. США.

Картина «Золотая ночь» выполнена акрилом в период творческого расцвета Марчука, в неповторимой манере «пльонтанизма».

На ней изображен закат над украинским селом, вьющейся рядом с рекой, которая очень напоминает по ландшафту Каневщину над Днепром.

Картину выставили из частной коллекции, за ее боролись семь претендентов.

Напомним, в 2017 году Марчук заявил о пропаже 100 его картин, которые он передал агенту для выставки Испании.

Источник: Marbeks