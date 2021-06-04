Картина «Золота ніч», фото: gs-art.com

https://racurs.ua/ua/n155615-rekordnu-sumu-viddaly-za-kartynu-ukrayinskogo-hudojnyka-marchuka-foto.html

Ракурс

Картину «Золота ніч» народного художника України Івана Марчука, створену у 1981 році, продали на аукціоні на аукціоні «Золотое сечение» у Києві за 96,8 тис. дол. США.

Ця сума є рекордною для картин Марчука, повідомляє Marbeks.

Також це найдорожчий лот серед українських митців, який було продано на українському аукціоні за всю історію.

Попередній рекорд щодо робіт Марчука був встановлений на цьому ж аукціоні у 2020 році — тоді натюрморт 1981 року «Човни цвітом поросли» було продано за 56,1 тис. дол. США.

Картина «Золота ніч» виконана акрилом в період творчого розквіту Марчука, в неповторній манері «пльонтанізму».

На ній зображено захід сонця над українським селом, що в'ється поруч з річкою, яка дуже нагадує за ландшафтом Канівщину над Дніпром.

Картину виставили з приватної колекції, за неї боролися сім претендентів.

Нагадаємо, у 2017 році Марчук заявив про зникнення 100 його картин, які він передав агенту для виставки Іспанії.

Джерело: Marbeks