Індексація пенсій відбудеться в липні – кого це торкнеться. Фото: kurs.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155614-indeksaciya-pensiy-vidbudetsya-v-lypni-kogo-ce-torknetsya.html

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Індексацію пенсій у липні проведуть для ще одного мільйона пенсіонерів, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, з 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. Про це Лазебна розповіла під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

У липні індексацію проведуть для людей, яким призначено пенсію у 2018−2020 роках, а також для тих, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі. Перерахунок буде здійснено без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Таким чином підвищення виплат у цьому році отримають 10,5 млн пенсіонерів. Раніше Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. У червні, крім перерахованої пенсії, буде виплачена доплата за квітень і травень 2021 року.

Середній розмір підвищення склав 193,32 грн, його отримали 313 тис. пенсіонерів. Загалом пенсії перерахували 633 тис. пенсіонерів.

Перерахунок проведено особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу або менш як 24 місяці страхового стажу, за умови, що після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрпошта» продовжить доставляти пенсії щонайменше до 1 січня 2023 року. Примусове переведення пенсій на картки передбачала урядова постанова № 277 від 29 березня 2021 року. Це рішення було скасоване постановою Кабміну № 546 від 26 травня.