Индексация пенсий состоится в июле – кого это коснется. Фото: kurs.com.ua

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Ракурс

Индексацию пенсий в июле проведут для еще одного миллиона пенсионеров, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. Об этом Лазебная рассказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В июле индексацию проведут для людей, которым назначена пенсия в 2018—2020 годах, а также для тех, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Пересчет будет произведен без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Таким образом повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров. Ранее Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме перечисленной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.

Средний размер повышения составил 193,32 грн, его получили 313 тыс. пенсионеров. В целом пенсии пересчитали 633 тыс. пенсионеров.

Пересчет проведен лицам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или менее 24 месяцев страхового стажа, при условии, что после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее двух лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрпочта» продолжит доставлять пенсии минимум до 1 января 2023 года. Принудительный перевод пенсий на карточки предусматривало правительственное постановление № 277 от 29 марта 2021 года. Это решение было отменено постановлением Кабмина № 546 от 26 мая.