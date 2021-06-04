Друг «ДНР» экс-регионал Левченко вернулся в Украину

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Ракурс

Николай Левченко, экс-нардеп от Партии регионов, который известен своими антиукраинскими заявлениями во время так называемой «русской весны» и помощью в феврале 2014 года террористам под руководством Кремля в организации беспорядков в Донецке, вернулся в Украину. Адвокатское объединение «Курчин и Партнеры» выиграло дело в Европейском суде по правам человека против Украины, теперь налогоплательщики должны заплатить Левченко 1,1 тыс. евро.

ЕСПЧ поставил точку в делах, которые были внесены в ЕРДР, — написал защитник Левченко Кучин в Фейсбук.

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020 года. Предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против экс-нардепа, а также «нарушение разумных сроков». Николай Левченко находился в розыске в Украине с 2015 года и скрывался в России.

25 мая 2018 года Шевченковский райсуд Киева обязал прокуратуру закрыть производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила. Такое решение вынес судья Олег Линник, известен осуждением к условному сроку главы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия, — прокомментировал возвращение Левченко журналист Денис Казанский.



Напомним, Левченко инкриминировали ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Речь шла об антиукраинских заявлениях депутата во время так называемой «русской весны».