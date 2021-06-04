Знаменитое свадебное платье принцессы Дианы выставят в Кенсингтонском дворце

Знаменитое свадебное платье принцессы Дианы выставят в Кенсингтонском дворцеhttps://racurs.ua/n155612-znamenitoe-svadebnoe-plate-princessy-diany-vystavyat-v-kensingtonskom-dvorce.htmlРакурс
В Великобритании выставят для показа знаменитое свадебное платье принцессы Дианы, в которое она была одета во время свадьбы с принцем Чарльзом 40 лет назад.
Платье можно будет увидеть в Кенсингтонском дворце в рамках выставки Royal Style in the Making, посвященной созданию элементов гардероба для королевской семьи, сообщает The Daily Mail.
Платье Дианы сочетает в себе шелк цвета слоновой кости, антикварные кружева, принадлежавшие королеве Виктории и 7,6-метровый шлейф с инкрустациями.
Вместе с платьем выставят и ряд других королевских экспонатов, принадлежавших принцессе Диане, королеве Елизавете II и королеве-матери.
Также посетители выставки смогут увидеть никогда ранее не виданные предметы из архивов некоторых самых известных королевских кутюрье — оригинальные эскизы, образцы ткани и рукописные заметки, которые они использовали, создавая уникальные предметы для своих королевских клиентов.
Выставка Royal Style in the Making будет доступна для посещения до 2 января.
Напомним, в 2020 году обнародовали секретное письмо принцессы Дианы.
Источник: The Daily Mail