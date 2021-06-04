Знамениту весільну сукню принцеси Діани виставлять у Кенсингтонському палаці

Знамениту весільну сукню принцеси Діани виставлять у Кенсингтонському палаціhttps://racurs.ua/ua/n155612-znamenytu-vesilnu-suknu-pryncesy-diany-vystavlyat-u-kensyngtonskomu-palaci.htmlРакурс
У Великій Британії виставлять для показу знамениту весільну сукню принцеси Діани, в яку вона була вбрана під час весілля з принцом Чарльзом 40 років тому.
Сукня можна буде побачити у Кенсингтонському палаці в межах виставки Royal Style in the Making, присвяченої створенню елементів гардеробу для королівської родини, повідомляє The Daily Mail.
Сукня Діани поєднує в собі шовк кольору слонової кістки, антикварні мережива, що належали королеві Вікторії та 7,6-метровий шлейф з інкрустаціями.
Разом із сукнею виставлять і низку інших королівських експонатів, які належали принцесі Діані, королеві Єлизаветі II та королеві-матері.
Також відвідувачі виставки зможуть побачити ніколи раніше не бачені предмети з архівів деяких найвідоміших королівських кутюр'є - оригінальні ескізи, зразки тканини та рукописні нотатки, які вони використовували, створюючи унікальні предмети для своїх королівських клієнтів.
Виставка Royal Style in the Making буде доступною для відвідування до 2 січня.
Нагадаємо, у 2020 році оприлюднили таємний лист принцеси Діани.
Джерело: The Daily Mail