Знамениту весільну сукню принцеси Діани виставлять у Кенсингтонському палаці

Принцеса Діана у весільній сукні, фото: We Heart It

https://racurs.ua/ua/n155612-znamenytu-vesilnu-suknu-pryncesy-diany-vystavlyat-u-kensyngtonskomu-palaci.html

Ракурс

У Великій Британії виставлять для показу знамениту весільну сукню принцеси Діани, в яку вона була вбрана під час весілля з принцом Чарльзом 40 років тому.

Сукня можна буде побачити у Кенсингтонському палаці в межах виставки Royal Style in the Making, присвяченої створенню елементів гардеробу для королівської родини, повідомляє The Daily Mail.

Сукня Діани поєднує в собі шовк кольору слонової кістки, антикварні мережива, що належали королеві Вікторії та 7,6-метровий шлейф з інкрустаціями.

Разом із сукнею виставлять і низку інших королівських експонатів, які належали принцесі Діані, королеві Єлизаветі II та королеві-матері.

Також відвідувачі виставки зможуть побачити ніколи раніше не бачені предмети з архівів деяких найвідоміших королівських кутюр'є - оригінальні ескізи, зразки тканини та рукописні нотатки, які вони використовували, створюючи унікальні предмети для своїх королівських клієнтів.

Виставка Royal Style in the Making буде доступною для відвідування до 2 січня.

Нагадаємо, у 2020 році оприлюднили таємний лист принцеси Діани.

Джерело: The Daily Mail