Друг “ДНР” екс-регіонал Левченко повернувся в Україну — допоміг ЄСПЛ - Микола Левченко

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Микола Левченко, екс-нардеп від Партії регіонів, котрий відомий своїми антиукраїнськими заявами під час так званої «російської весни» й допомогою у лютому 2014 року терористам під керівництвом Кремля в організації заворушень в Донецьку, повернувся в Україну. Адвокатське об'єднання «Курчин і Партнери» виграло справу в Європейському суді з прав людини проти України, тепер платники податків мають заплатити Левченку 1,1 тис. євро.

ЄСПЛ поставив крапку у справах, які були внесені в ЕРДР, — написав захисник Левченка Кучин у Фейсбук.

ЄСПЛ прийняв до розгляду позов Левченка у березні 2020 року. Предметом розгляду було названо невиконання прокуратурою Київської області рішення суду про закриття кримінального провадження проти екс-нардепа, а також «порушення розумних строків». Микола Левченко перебував в розшуку в Україні з 2015 року й переховувався в Росії.

25 травня 2018 року Шевченківський райсуд Києва зобов’язав прокуратуру закрити провадження проти Левченка. Однак прокуратура рішення не виконала. Таке рішення суду виніс суддя Олег Линник, відомий засудженням до умовного терміну очільника «тітушок» Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій «ультиматум» на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії, — прокоментував повернення Левченка журналіст Денис Казанський.



Нагадаємо, Левченку інкримінували ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії). Йшлося про антиукраїнські заяви депутата під час так званої «російської весни».