Як Королевська заробляла на окупованому Донбасі, розповів представник ТКГ

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Як на окупованих територіях Донбасу заробляла депутат від проросійської фракції ОПЗЖ Наталя Королевська, розповів представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Наталія Королевська і її чоловік Юрій Солод до запровадження блокади возили в окупований Донбас брухт кольорових металів. У них є підприємство у Красному Лучі, це окупована територія Луганщини, яке займалося переплавленням металобрухту. Після окупації вони ввозили туди цей металобрухт через лінію розмежування, не сплачували податків, а потім без сплати жодних мит це все вивозилося до Росії, — розповів журналіст в ефірі передачі «Право на владу».

Інформацію про такі махінації Королевської, за словами представника Донецька у ТКГ, йому передала родина менеджера компанії нардепа від ОПЗЖ, який отримав сильні опіки тіла під час перевірки вагонів, а Королевська відмовилася оплатити йому лікування. Чоловік помер, а його родина передала документи про бізнес депутата журналістам.

За словами Казанського, не лише Віктор Медведчук мав преференції для ведення бізнесу на окупованій території й ухилявся від сплати податків.