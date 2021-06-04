Плюну в собачий рот — екс-регіонал залякує журналіста після повернення в Україну

https://racurs.ua/ua/n155617-plunu-v-sobachyy-rot-eks-regional-zalyakuie-jurnalista-pislya-povernennya-v-ukrayinu.html

Ракурс

Колишній регіонал Микола Левченко, який товаришував і допомагав сепаратистам встановити владу у Донецьку, після повернення в Україну почав погрожувати журналістам.

Головний редактор видання НВ Віталій Сич отримав відповідне повідомлення у WhatsApp від Левченка. Сім років Левченка не було в Україні (він мешкав в РФ) і тепер нардеп-регіонал пригадав колишні образи.

Сич у лютому 2014 року виклав у Фейсбук телефонні номера «регіоналів», зокрема, й Левченка. Це сталося напередодні важливого голосування в Раді, коли в центрі Києва вже розстрілювали людей.

Нині колишній нардеп і секретар Донецької міськради Левченко пообіцяв Сичу «плюнути в обличчя», використати його «тупий собачий рот» як унітаз.

Непогано ми за сім років просунулися в судовій реформі та відновленні справедливості, про що і був Майдан, — резюмував Сич, коментуючи повернення Левченка в Україну.

Нагадаємо, що екс-нардеп від Партії регіонів відомий своїми антиукраїнськими заявами під час так званої «російської весни» й допомогою у лютому 2014 року терористам у Донецьку.

Його адвокати виграли в ЄСПЛ справу проти України. Левченко позивався з приводу закриття кримінального провадження проти себе і з 2015 року переховувався в Росії.

Левченку інкримінували ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії). Йшлося про антиукраїнські заяви депутата під час так званої «російської весни».