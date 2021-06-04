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Ракурс
Зеленский повторно вакцинировался от COVID-19

Зеленский повторно вакцинировался от COVID-19

4 июн 2021, 12:35
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Владимир Зеленский в амбулатории на территории Офиса президента Украины получил вторую прививку против коронавируса. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Какой вакциной была сделана вторая прививка — не сообщается. Первую дозу иммунопрепарата от COVID-19 Зеленский получил 2 марта во время рабочей поездки на Донбасс. Тогда главе государства вкололи препарат AstraZeneca индийского производства.

По словам советника Андрея Ермака, президент придерживался четкого графика вакцинации.

В случае с Владимиром Александровичем этот график соблюдался так же, как и с любым другим гражданином, — указал Подоляк.

По его словам, отдельных сообщений в СМИ по этому поводу не было, потому что это «абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь».


Напомним, Зеленский в марте вакцинировался препаратом Covishield — индийской версией вакцины AstraZeneca.

Источник: Факты

Источник: Ракурс


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