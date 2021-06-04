Українського моряка шість років утримували у Шрі-Ланці

Геннадій Гаврилов (ліворуч), фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n155620-ukrayinskogo-moryaka-shist-rokiv-utrymuvaly-u-shri-lanci.html

Ракурс

Українського моряка Геннадія Гаврилова, капітана судна Avant Garde, майже шість років утримували на території Шрі-Ланки.

Нещодавно він повернувся до рідної Одеси. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про це сьогодні, 4 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Кулеба наголошує, що Гаврилова утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями.

Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі, — зазначив міністр.

Судно Avant Garde, капітаном якого був Гаврилов, перебувало в управлінні шріланкійської компанії та забезпечувало безпеку на морі від піратських нападів.

У жовтні 2015 року судно затримали і примусово завели у територіальні води Шрі-Ланки. Влітку 2016 року Гаврилова заарештували за нібито незаконне ввезення зброї.

Нагадаємо, нещодавно додому зміг повернутися сирійський моряк Мохаммед Айша, який чотири роки провів на покинутому кораблі MV Aman біля берегів Єгипту.