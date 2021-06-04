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Ракурс
Геннадій Гаврилов (ліворуч), фото: УНН

Українського моряка шість років утримували у Шрі-Ланці

4 чер 2021, 12:55
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Українського моряка Геннадія Гаврилова, капітана судна Avant Garde, майже шість років утримували на території Шрі-Ланки.

Нещодавно він повернувся до рідної Одеси. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про це сьогодні, 4 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Кулеба наголошує, що Гаврилова утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями.

Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі, — зазначив міністр.

Судно Avant Garde, капітаном якого був Гаврилов, перебувало в управлінні шріланкійської компанії та забезпечувало безпеку на морі від піратських нападів.

У жовтні 2015 року судно затримали і примусово завели у територіальні води Шрі-Ланки. Влітку 2016 року Гаврилова заарештували за нібито незаконне ввезення зброї.


Геннадій Гаврилов (ліворуч), фото: УНН

Нагадаємо, нещодавно додому зміг повернутися сирійський моряк Мохаммед Айша, який чотири роки провів на покинутому кораблі MV Aman біля берегів Єгипту.

Джерело: Ракурс


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