Украинского моряка шесть лет удерживали на Шри-Ланке

Геннадий Гаврилов (слева), фото: УНН

https://racurs.ua/n155620-ukrainskogo-moryaka-shest-let-uderjivali-na-shri-lanke.html

Ракурс

Украинского моряка Геннадия Гаврилова, капитана судна Avant Garde, почти шесть лет удерживали на территории Шри-Ланки.

Недавно он вернулся в родную Одессу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом сегодня, 4 июня, на своей странице в социальной сети Твиттер.

Кулеба отмечает, что Гаврилова удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям.

Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе, — отметил министр.

Судно Avant Garde, капитаном которого был Гаврилов, находилось в управлении шриланкийской компании и обеспечивало безопасность на море от пиратских нападений.

В октябре 2015 года судно задержали и принудительно завели в территориальные воды Шри-Ланки. Летом 2016 года Гаврилова арестовали за якобы незаконный ввоз оружия.

Напомним, недавно домой смог вернуться сирийский моряк Мохаммед Айша, который четыре года провел на заброшенном корабле MV Aman у берегов Египта.