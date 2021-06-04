Украинского моряка шесть лет удерживали на Шри-Ланке

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Геннадий Гаврилов (слева), фото: УНН
Украинского моряка шесть лет удерживали на Шри-Ланкеhttps://racurs.ua/n155620-ukrainskogo-moryaka-shest-let-uderjivali-na-shri-lanke.htmlРакурс
Украинского моряка Геннадия Гаврилова, капитана судна Avant Garde, почти шесть лет удерживали на территории Шри-Ланки.
Недавно он вернулся в родную Одессу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом сегодня, 4 июня, на своей странице в социальной сети Твиттер.
Кулеба отмечает, что Гаврилова удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям.
Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе, — отметил министр.
Судно Avant Garde, капитаном которого был Гаврилов, находилось в управлении шриланкийской компании и обеспечивало безопасность на море от пиратских нападений.
В октябре 2015 года судно задержали и принудительно завели в территориальные воды Шри-Ланки. Летом 2016 года Гаврилова арестовали за якобы незаконный ввоз оружия.
Напомним, недавно домой смог вернуться сирийский моряк Мохаммед Айша, который четыре года провел на заброшенном корабле MV Aman у берегов Египта.
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