Яценюк розповів про калину біля Кабміну і “нерви” через війну з РФ

https://racurs.ua/ua/n155622-yacenuk-rozpoviv-pro-kalynu-bilya-kabminu-i-nervy-cherez-viynu-video.html

Ракурс

Арсеній Яценюк, колишній прем'єр України, розповів, як дивився на калину у дворі будівлі Кабінету міністрів та нервував в першу зиму після початку війни з Росією через відсутність газу та вугілля для ТЕЦ.

Почалася зима, а в дворі Кабміну калина росте. Я щоразу підходив до тієї калини, на неї дивився. Бо кажуть, що є прикмета: як вона міцно червона, то (буде — ред.) холодно. Як я її бачив червону, то й сам потроху червонів, тому що газу немає, вугілля немає, ТЕЦ на межі зупинки, грошей немає, віялові відключення почалися. А треба все якось вберегти, щоб Україна не замерзла, — розповів Яценюк в ефірі програми «Право на владу».

Окрім цього, за словами екс-прем'єра, у 2014 році він мав дискусію з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. На той час Москва фактично контролювала весь енергетичний ринок України.

Я йому відверто напряму сказав: «Пане Міллере, що я вам точно обіцяю, — це те, що ми на вас подаємо в суд і точно ми у вас виграємо суд». Суд ми виграли у Стокгольмі і кошти повернули. Борги, які були накопичені, — це була частина судової процедури. В межах цього у мене було завдання, щоб Україна не замерзла, — підсумував політик.

Яценюк нагадав, що разом з європейцями Київ тоді підписав тристоронню угоду щодо постачання газу.