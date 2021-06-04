Пластик під забороною — які штрафи й маркування пакетів запровадив новий закон. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155624-plastyk-pid-zaboronou-yaki-shtrafy-y-markuvannya-paketiv-zaprovadyv-novyy-zakon.html

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Штрафи за використання пластикових пакетів запровадили в Україні — відповідний закон прийняла Верховна Рада.

Ініціатива має на меті поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Законом забороняється розповсюдження:

надтонких пластикових пакетів;

тонких пластикових пакетів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

Пакети, що не відповідають встановленим вимогам, підлягають вилученню та утилізації.

Водночас заборона не поширюється на пластикові пакети, обмежені величиною (225×345×450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинним пакуванням. Також винятком є біорозкладні пластикові пакети.

На пластикові пакети наноситься відповідне маркування, яке затверджує Кабінет міністрів. Водночас нанесення слів «біо», «біопакет», «біорозкладний» заборонене, якщо пакет не відповідає вимогам закону.

Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн. Компанії матимуть дев’ять місяців на адаптацію до нової законодавчої норми.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект № 2051−1, що передбачає запровадження штрафів за використання пластикових пакетів. Екологічну ініціативу підтримали 297 народних обранців.