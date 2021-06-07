Заборона пластикових пакетів – компаніям назвали термін на адаптацію. Фото: 18000.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155725-zaborona-plastykovyh-paketiv-kompaniyam-nazvaly-termin-na-adaptaciu.html

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Заборона продажу пластикових пакетів почне діяти в усіх точках торгівлі та сфери обслуговування в Україні з березня 2022 року.

На адаптацію до нововведень у людей і компаній є дев’ять місяців, розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Коли заборона почне діяти, людей за використання пластикових пакетів не штрафуватимуть — покарання торкнуться тільки бізнесу. Перший штраф — від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн, а за повторне порушення доведеться заплатити від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн.

Згідно зі статистикою, кожен українець використовує 500 пластикових пакетів щорічно. При цьому в більшості випадків кожен пакет використовують тільки один раз.

З березня 2022 року з магазинів зникнуть надтонкі й тонкі пакети. Як виняток їх можна буде використовувати тільки для упаковки риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду. Як альтернативу експерти пропонують біорозкладні пакети, які, як правило, виготовляються з крохмалю або целюлози.

На сьогодні їхня ціна вища, ніж класичного пакета, який ми з вами звикли використовувати. Але я впевнений у тому, що ті потужності з виробництва упаковки, які зараз є в Україні, вже почали перебудовуватися. З кожним днем собівартість таких біорозкладних пакетів знижуватиметься, тому що з’являтиметься певна конкуренція на ринку, — розповів Стрілець.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів в Україні. Заборона на використання починає діяти через 9 місяців. Крім того, у найближчі три роки в Україні планують висадити 1 млрд дерев.