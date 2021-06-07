«Слуги»-мільйонери орендують квартири за державні кошти. Фото: Олігарх.медіа

https://racurs.ua/ua/n155724-slugy-milyonery-orenduut-kvartyry-za-derjavni-koshty.html

Ракурс

Комітет виборців України (КВУ) проаналізував декларації нардепів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера.

Зі 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках понад один мільйон гривень. Про це повідомляє прес-служба КВУ на своїй сторінці в Facebook.

Серед депутатів-мільйонерів найбільше представників фракції «Слуга народу» (67 осіб). Значно менша кількість серед депутатів інших політичних сил.

Так, по чотири депутати-мільйонери, які орендують житло, входять до складу груп «За майбутнє" та «Довіра», два депутати — позафракційні, два — члени «Європейської солідарності», один — «Батьківщини», один — «Опозиційної платформи — За життя».

Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти на оренду житла:

Олег Воронько, «Слуга народу», задекларував 129 млн грн;

Сергій Магера, позафракційний, 25,5 млн грн;

Остап Шипайшло, «Слуга народу», 22,5 млн;

Олександр Трухін, «Слуга народу», 20,9 млн;

Анатолій Урбанський, «За майбутнє", 19,8 млн;

Олександр Пономарьов, ОПЗЖ, 19,3 млн;

Олег Мейдич, «Батьківщина», 14 млн;

Валерій Лунченко, «Довіра», 12,8 млн;

Степан Чернявський, «Слуга народу», 11,5 млн;

Павло Павліш, «Слуга народу», 10,8 млн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народного депутата Євгенія Шевченка, відомого низкою своїх заяв на підтримку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, остаточно виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу».