«Слуги»-миллионеры снимают квартиры за бюджетные деньги. Фото: Олигарх.медиа

https://racurs.ua/n155724-slugi-millionery-snimaut-kvartiry-za-budjetnye-dengi.html

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Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал декларации нардепов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или съема гостиничного номера.

Из 147 народных депутатов, которые арендуют жилье за бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более одного миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба КИУ на своей странице в Facebook.

Среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции «Слуга народа» (67 человек). Значительно меньшее количество среди депутатов других политических сил.

Так, по четыре депутата-миллионера, входящих в состав групп «За будущее» и «Доверие», два депутата — внефракционные, два — члены «Европейской солидарности», один — «Батькивщины», один — «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Среди самых богатых депутатов, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:

Олег Воронько, «Слуга народа «, задекларировал 129 млн грн;

Сергей Магера, внефракционный, 25,5 млн грн;

Остап Шипайшло, «Слуга народа», 22,5 млн грн;

Александр Трухин, «Слуга народа», 20,9 млн грн;

Анатолий Урбанский, «За будущее», 19,8 млн грн;

Александр Пономарев, ОПЗЖ, 19,3 млн грн;

Олег Мейдич, «Батькивщина», 14 млн грн;

Валерий Лунченко, «Доверие», 12,8 млн грн;

Степан Чернявский, «Слуга народа», 11,5 млн грн;

Павел Павлиш, «Слуга народа», 10,8 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что народного депутата Евгения Шевченко, известного рядом своих заявлений в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, окончательно исключили из состава парламентской фракции «Слуга народа».