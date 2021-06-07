Священника в женской одежде задержали на Волыни. Фото: .bbc

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Ракурс

Священник одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата гулял в женской одежде на Волыни.

Священнослужителя обнаружили на трассе вблизи Рожища. Мужчина был одет в женскую одежду и одноразовые перчатки. У правоохранителей подозрение вызвал автомобиль, который стоял при дороге, ведь на территории области часто обнаруживали закладки с наркотиками. Об этом сообщает издание «Район.Рожище».

Неподалеку автомобиля полицейские обнаружили мужчину, одетого в женскую одежду. Оказалось, что он является настоятелем одного из храмов УПЦ МП в Копачевской общине. Священник был одет в лосины, женскую кофту и балетки. Также он надел одноразовые рукавицы. Правоохранителям он не смог объяснить, что делает в таком виде у дороги. Также при нем обнаружили пакет с его собственной одеждой.

Напомним, в Черновицкой области священника Украинской православной церкви Московского патриархата остановили за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Представитель УПЦ МП попытался дать взятку патрульным, а после отказа начал угрожать.

Источник: «Район. Рожище»