Священика у жіночому одязі затримали на Волині. Фото: .bbc

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Ракурс

Священник одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату гуляв у жіночому одязі на Волині.

Священнослужителя виявили на трасі поблизу Рожища. Чоловік був одягненим у жіночому одязі та одноразових рукавичках. У правоохоронців підозру викликав автомобіль, який стояв при дорозі, адже на території області часто виявляли закладки з наркотиками. Про це повідомляє видання «Район.Рожище».

Неподалік автомобіля поліцейські виявили чоловіка, вбраного у жіночий одяг. Виявилося, що він є настоятелем одного з храмів УПЦ МП у Копачівській громаді. Священник був одягненим у лосини, жіночу кофту та балетки. Також він одягнув одноразові рукавиці. Правоохоронцям він не зміг пояснити, що робить у такому вигляді біля дороги. Також при ньому виявили пакет з його власним одягом.

Нагадаємо, у Чернівецькій області священник Української православної церкви Московського патріархату зупинили за кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Представник УПЦ МП спробував дати хабара патрульним, а після відмови — почав погрожувати.

Джерело: «Район.Рожище»