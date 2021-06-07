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Ракурс
Пассажирский катер загорелся на Одесчине. Фото: ГСЧС

Пассажирский катер загорелся на Одесчине (ФОТО, ВИДЕО)

7 июн 2021, 11:52
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Катер загорелся в Одесской области в понедельник, 7 июня, в 9.46 утра. В городе Белгород-Днестровский на причале лимана вспыхнул пожар на пассажирском водном транспорте «Владимир».


О пожаре сообщили пожарным, которые сразу выехали на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Пассажирский катер загорелся на Одесчине. Фото: ГСЧС
Пассажирский катер загорелся на Одесчине. Фото: ГСЧС
Уже в 10.08 возгорание локализовали, а в 10.24 его полностью ликвидировали пожарные. Из-за возгорания прогулочного катера пострадал один человек, его доставили в больницу. Причины пожара устанавливаются.

Пассажирский катер загорелся на Одесчине. Фото: ГСЧС
Пассажирский катер загорелся на Одесчине. Фото: ГСЧС
Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в Харькове произошел в торгово-развлекательном центре Nikolsky, который открыли 21 мая. ТРЦ находится на улице Пушкинская, 2. Сообщение о пожаре поступило 24 мая в 22.26.

Источник: Ракурс


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