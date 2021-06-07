Пасажирський катер загорівся на Одещині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n155722-pasajyrskyy-kater-zagorivsya-na-odeschyni-foto.html

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Катер загорівся на Одещині в понеділок, 7 червня, о 9.46 ранку. У місті Білгород-Дністровський на причалі лиману спалахнула пожежа на пасажирському водному транспорті «Володимир».

Про пожежу повідомили вогнеборцям, які одразу виїхали на виклик. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).









Вже о 10.08 загоряння локалізували, а о 10.24 його повністю ліквідували пожежники. Через займання прогулянкового катера постраждала одна людина, її доставили до лікарні. Причини пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа в Харкові сталася в торгово-розважальному центрі Nikolsky, який відкрили 21 травня. ТРЦ знаходиться на вулиці Пушкінська, 2. Повідомлення про пожежу надійшло 24 травня о 22.26.