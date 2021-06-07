Притула. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n155721-uspehov-v-shou-biznese-golos-prokommentiroval-demarsh-prituly.html

Ракурс

Партия «Голос» отреагировала на намерение шоумена Сергея Притулы выйти из политсилы.

В «Голосе» считают, что причиной такого решения стали личные амбиции политика. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью — построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, — отметили в «Голосе».

Также Притулу поздравили с тем, что он «в конце концов определился со своими политическими планами».

Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает, — говорится в заявлении.



Кроме того, в партии ждут письменного заявления политика о выходе из «Голоса». Также это касается тех партийцев, которые захотят к нему присоединиться, «потому что сидеть на двух стульях неудобно и безответственно».

Напомним, Сергей Притула сообщил, что выходит из партии «Голос». Он обвинил руководство «Голоса» в репрессиях в отношении членов партии, критикующих лидеров этой политической силы.