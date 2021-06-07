Успехов в шоу-бизнесе — «Голос» прокомментировал демарш Притулыhttps://racurs.ua/n155721-uspehov-v-shou-biznese-golos-prokommentiroval-demarsh-prituly.htmlРакурс
Партия «Голос» отреагировала на намерение шоумена Сергея Притулы выйти из политсилы.
В «Голосе» считают, что причиной такого решения стали личные амбиции политика. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.
Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью — построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, — отметили в «Голосе».
Также Притулу поздравили с тем, что он «в конце концов определился со своими политическими планами».
Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает, — говорится в заявлении.
Кроме того, в партии ждут письменного заявления политика о выходе из «Голоса». Также это касается тех партийцев, которые захотят к нему присоединиться, «потому что сидеть на двух стульях неудобно и безответственно».
Напомним, Сергей Притула сообщил, что выходит из партии «Голос». Он обвинил руководство «Голоса» в репрессиях в отношении членов партии, критикующих лидеров этой политической силы.