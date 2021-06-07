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Ракурс
Притула. Фото: Фейсбук

Успехов в шоу-бизнесе — «Голос» прокомментировал демарш Притулы

7 июн 2021, 11:47
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Партия «Голос» отреагировала на намерение шоумена Сергея Притулы выйти из политсилы.

В «Голосе» считают, что причиной такого решения стали личные амбиции политика. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью — построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, — отметили в «Голосе».

Также Притулу поздравили с тем, что он «в конце концов определился со своими политическими планами».

Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает, — говорится в заявлении.


Кроме того, в партии ждут письменного заявления политика о выходе из «Голоса». Также это касается тех партийцев, которые захотят к нему присоединиться, «потому что сидеть на двух стульях неудобно и безответственно».

Напомним, Сергей Притула сообщил, что выходит из партии «Голос». Он обвинил руководство «Голоса» в репрессиях в отношении членов партии, критикующих лидеров этой политической силы.

Источник: Ракурс


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