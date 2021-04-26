Притула - Вижу себя новым главой «Голоса», Кира Рудик стала Брежневым

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Сергей Притула, один из фронтменов партии «Голос» и телеведущий рассказал о своих собственных политических амбициях и конфликте в политсиле Святослава Вакарчука. Притула также ответил на вопросы журналистов, видит ли он себя новым руководителем партии.

Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу, — заявил представитель «Голоса» в интервью «РБК-Украина».

Он также спрогнозировал, когда могут состояться перевыборы руководства партии. Речь идет о съезде, который может произойти летом или осенью.

Я думаю, будет гораздо быстрее. Но опять же это зависит от доброй воли действующего руководства партии, было заявление, что руководство не против этого съезда, однако конкретные даты не были названы. Мы попробуем ускорить этот процесс, — отметил Притула.

Кроме этого, руководительницу партии «Голос» Киру Рудик Притула сравнил с первым секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Слишком быстро руководство превратилось в Брежнева, а с «Голоса» хочет сделать типичную украинскую партию, которая в период между выборами не делает ничего, получает госфинансирование, радуется жизни, а за три месяца вспоминает, что у нас на носу парламентская или местная кампания, — убежден Притула.



Шоумен отметил, что он с коллегами стремится развивать партию в период между выборами. Для этого он общается с представителями различных политсил в разных регионах Украины.

Напомним, в марте 10 депутатов фракции «Голос» подписали совместное заявление, в котором призвали провести съезд партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. Скандал возник, когда группа депутатов обвинила партийное руководство в том, что оно якобы неправомерно наказало их за голосование в сессионном зале и еще и угрожает выгнать непокорных из партии. В сторону руководителей партии и фракции «Голос» посыпались обвинения в узурпации власти, единоличном сотрудничестве с Офисом президента, нецелевом использовании средств и покупке «ботов» в сети.