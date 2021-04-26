Притула про “Голос” - Бачу себе новим керівником партії, Кіра Рудик стала Брєжнєвим

https://racurs.ua/ua/n153784-prytula-bachu-sebe-novym-kerivnykom-golosu-kira-rudyk-stala-brejnievym.html

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Сергій Притула, один з фронтменів партії «Голос» та телеведучий, розповів про свої власні політичні амбіції і конфлікт у політсилі Святослава Вакарчука. Притула також відповів на запитання журналістів, чи бачить він себе новим керівником партії.

Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу, — заявив представник «Голосу» в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він також спрогнозував, коли можуть відбутися перевибори керівництва партії. Йдеться про з’їзд, який може відбутися влітку або восени.

Я думаю, буде набагато швидше. Але знову ж таки це залежить від доброї волі чинного керівництва партії, була заява, що керівництво не проти цього з’їзду, однак конкретної дати не було названо. Ми спробуємо пришвидшити цей процес, — зазначив Притула.

Окрім цього, очільницю партії «Голос» Кіру Рудик Притула порівняв з першим секретарем ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим.

Надто швидко керівництво перетворилося на Брежнєва, а з «Голосу» хоче зробити типову українську партію, яка у міжвиборчий період не робить нічого, отримує держфінансування, радіє життю, а за три місяці згадує, що у нас на носі парламентська чи місцева кампанія, — переконаний Притула.



Шоумен зазначив, що він з колегами прагне розбудовувати партію у міжвиборчий період. Для цього він спілкується з представниками різних політсил, у різних регіонах України.

Нагадаємо, у березні 10 депутатів фракції «Голос» підписали спільну заяву, в якій закликали провести з’їзд партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут. Скандал виник, коли група депутатів звинуватила партійне керівництво у тому, що воно начебто неправомірно покарало їх за голосування у Верховній Раді, а також погрожує вигнати непокірних з партії. У бік керівників партії та фракції «Голос» посипалися звинувачення в узурпації влади, одноосібній співпраці з Офісом президента, нецільовому використанні коштів та купівлі «ботів» у мережі.