Притула вышел из "Голоса" фото — ФБ С.Притулы

https://racurs.ua/n155711-pritula-vyshel-iz-golosa-zayavlenie.html

Ракурс

Политик и шоумен Сергей Притула сообщил, что выходит из партии «Голос».

Я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата, — написал Притула в Facebook 7 июня.

Политик заявил, что считает критическим для «Голоса» событием выход из нее Святослава Вакарчука и до последнего верил в возможность «цивилизованного диалога и реанимации партии», за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тыс. украинцев. Впрочем, по его словам, диалога не получилось.

Аналогичные события случались в истории любой партии. Но в случае, когда кто-то из депутатов со временем забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать в разрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата, — написал Притула.

Он также обвинил руководство «Голоса» в репрессиях в отношении членов партии, критикующих лидеров этой политической силы.

В дальнейшем своих спутников в украинской политики я буду выбирать осмотрительней, — заявил Притула и анонсировал заявление о собственных политических планах.

Ранее шоумен и политик сравнил руководительницу «Голоса» Киру Рудик с бывшим первым секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и заявил о своих амбициях возглавить партию.