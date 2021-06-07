Політик та шоумен Сергій Притула повідомив, що виходить із партії «Голос».

Я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення, — написав Притула у Facebook 7 червня.

Політик заявив, що вважає критичною для «Голосу» подією вихід з неї Святослава Вакарчука і до останнього вірив у можливість «цивілізованого діалогу та реанімації партії», за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 тис. українців. Утім, за його словами, діалогу не вийшло.

Подібні «трафунки» мали місце у історії будь-якої партії. Але у випадку, коли хтось із депутатів з часом забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати у розріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата, — написав Притула.

Він також звинуватив керівництво «Голосу» у нападах і репресіях стосовно членів партії, які критикують лідерів цієї політичної сили.

Надалі супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше, — заявив Притула і анонсував заяви щодо власних планів.



Раніше шоумен та політик порівняв очільницю «Голосу» Кіру Рудик з колишнім першим секретарем ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим і заявив про власні амбіції очолити партію.