Країна ЄС відкрилася для туристів з України

Франція. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155710-krayina-ies-vidkrylasya-dlya-turystiv-z-ukrayiny.html

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Туризм у Європі поступово відновлюється після того, як коронавірус почав відступати. Франція відкриває свої кордони для міжнародного туризму з 9 червня.

Для вакцинованих мешканців Європейського Союзу (ЄС) скасовується ПЛР-тест, а вакциновані туристи з більшості країн, у тому числі України, зможуть потрапити до країни за умови наявності ПЛР-тесту. Про це йдеться в повідомлені французького уряду.

Уряд Франції поділив країни світу на три зони:

зелена — дозволено в’їзд для вакцинованих туристів без обмежень. У цю зону увійшли європейські та ще сім країн — Австралія, Південна Корея, Ізраїль, Японія, Ліван, Нова Зеландія та Сінгапур;

помаранчева — дозволено в’їзд для вакцинованих туристів за умови наявності ПЛР-тесту зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону або негативного тесту на антиген зробленого не більше 48 годин. Громадяни, що не отримали щеплення, проходитимуть антиген тест по прибуттю та перебуватимуть на самоізоляції. У цю зону потрапили більшість країн світу, у тому числі Україна.

червона — дозволено в’їзд за поважних причин та за наявності негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген зробленого не більш ніж за 48 годин, обов’язковою самоізоляцією на сім днів для вакцинованих осіб та десять днів для осіб, які не проходили вакцинацію. Сюди віднесли 16 країн — Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Болівію, Бразилію, Чилі, Колумбію, Коста-Рику, Індію, Непал, Пакистан, Шрі-Ланку, Суринам, Туреччину, Уругвай, ПАР.

Вакцинованими вважаються ті, хто отримав щеплення визнаними Європейським агентством із лікарських засобів (EMA) препаратами:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Підтвердження вакцинації є дійсним лише за умови, проходження повного графіка вакцинації, а саме:

через два тижні після другої ін'єкції вакцин із подвійним введенням (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

через чотири тижні після ін'єкції для вакцин одноразовим введенням (Johnson & Johnson);

через два тижні після ін'єкції вакцин людям, які в анамнезі мали коронавірус (потрібна лише одна ін'єкція).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція почне приймати іноземних туристів уже із середи, 9 червня. При цьому будуть діяти обмеження залежно від того, яка епідеміологічна ситуація в країнах, з яких прибуватимуть туристи.