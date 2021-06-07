Долар впав до мінімуму – скільки коштує валюта. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n155709-dolar-vpav-do-minimumu-skilky-koshtuie-valuta-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні продовжує падати — станом на 7 червня валюта коштує 27,29 грн. Нижчим курс долара був тільки 19 серпня 2020 року — 27,23 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 5 копійок. Євро також подешевшало на 19 копійок і коштує 33,06 грн. Про це свідчать дані регулятора.

Цей тиждень на валютному ринку може стати переломним для курсоутворення на період як мінімум до кінця червня, а може і на все літо 2021 року.

З початку місяця гривня почала впевнено зміцнюватися — це змусило НБУ діяти. Після двомісячної перерви він декілька разів виходив на торги з інтервенціями з викупу надлишку пропозиції долара.

Головною метою регулятора було не так поповнення резервів, скільки спроби згладити курсові коливання і не дати долару та євро значно ослабнути щодо гривні. Тепер для ринку важливо, чи дасть НБУ поступово подешевшати долару до рівня 27 грн.