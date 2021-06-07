Свавілля у «Нафтогазі» скасувало візит Зеленського до Байдена, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n155708-svavillya-u-naftogazi-skasuvalo-vizyt-zelenskogo-do-baydena-axios.html

Ракурс

Візит Володимира Зеленського до Вашингтона американська адміністрації скасувала після зміни керівництва НАК «Нафтогаз».

Видання Axios з посиланням на джерело в Білому домі розповіло, що Байден розглядав можливість запросити президента України ще до своєї зустрічі з Володимиром Путіним 16 червня. Наміри Байдена змінилися через зміну керівництва «Нафтогазу», яку розкритикували в G7.

Цей крок викликав стурбованість у адміністрації, що він відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією, — пише видання.

Байден і Путін зустрінуться 16 червня в Женеві.

Раніше п’ятеро членів наглядової ради НАК подали заяви про відставку після того, як Кабмін відсторонив їх для того, щоб звільнити голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. У наглядової ради «Нафтогазу» в нинішньому складі закінчилися повноваження.

Нагадаємо, що Зеленський напередодні зустрічі лідерів США і РФ дав інтерв’ю порталу Axios, в якому висловив здивування з приводу позиції Джо Байдена щодо «Північного потоку-2». Наш лідер не стримувався у виразах: розкритикував Байдена за позицію щодо газогону «Північний потік-2».

У відповідь на питання, що означатиме, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж з Зеленським, президент України сказав: «Це відповідь і геополітичне бачення: є „імперії“, є великі держави світу, а є всі решта».

Також Зеленському не сподобалося, що США і НАТО тягнуть з рішенням питання про членство України в альянсі і він дуже хотів би зустрітися з Байденом до того, як він зустрінеться з Путіним.

Джерело: Axios