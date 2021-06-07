Зеленський розкритикував Байдена і порівняв його з легендою баскетболу, фото — Суспільне

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі президентів США і Росії дав інтерв’ю порталу Axios. У ньому чимало докорів на адресу Джо Байдена.

Насаперед Зеленський висловив здивування з приводу позиції американського колеги щодо «Північного потоку-2″.

Я щиро вважав, що, коли справа стосувалася» Північного потоку-2 «, США залишалися останнім оплотом. Саме тому ми були дуже неприємно здивовані відмовою від санкцій. Я був здивований кілька разів. Крім самого рішення США, іншим сюрпризом безумовно став той факт, що я дізнався про це з преси. Відносини між стратегічними партнерами повинні бути прямими, — розкритикував Зеленський Байдена.

Також Зеленському не сподобалося, що США і НАТО тягнуть з рішенням питання про членство України в альянсі. І він дуже хотів би зустрітися з Байденом до того, як він зустрінеться з Путіним.

Я розумію, що плани і щільний графік президента США можуть цього не дозволити, але вибирати саме йому. Як гарант Конституції України я готовий зустрітися з ним і обговорити всі деталі до зустрічі з Путіним в Женеві, — розповів Зеленський.

Він вважає, що нова позиція США послаблює впевненість всередині України у непохитній підтримці Вашингтона. Зеленський при цьому порівняв Байдена із легендарним американським баскетболістом Майклом Джорданом.

Я переконаний, що Байден безумовно може бути прагматичним, змістовним і досить розумним в стосунках з Росією. Я вірю все ж, що Байден — Джордан в політиці. Я думаю, що він ще не закинув свій останній триочковий кидок, і мені хотілося б вірити, що це все частина його тактики. Якщо це не так, то буде дуже шкода не тільки мені, але і США. У Росії чудова можливість взяти верх над США, — сказав Зеленський.

Він також критикує США і НАТО за відстрочку прийняття рішення про членство України в альянсі.

Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога, — сказав Зеленський.

Джерело: Axios