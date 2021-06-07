Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n155705-koronavirus-za-dobu-podolaly-ponad-1-7-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 6 червня, підхопили 535 українців, серед них 30 дітей та 61 медпрацівник.

Від ускладнень хвороби померли 33 людини. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я 7 червня.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 601 особу;

одужало — 1 тис. 743 особи;

здійснено тестувань — 17 тис. 591 (зокрема методом ПЛР — 10 тис. 723, методом ІФА — 1 тис. 356).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 215 тис. 52 особи;

одужало — 2 млн 94 тис. 971 особа;

летальних випадків — 51 тис. 215;

проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 346 тис. 878.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

Нагадаємо, коронавірус може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре. Рідкісне аутоімунне захворювання виникає через специфічні антитіла, які виробляються від цієї інфекції.