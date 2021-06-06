Небезпечний наслідок коронавірусу назвали дослідники

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155703-nebezpechnyy-naslidok-koronavirusu-nazvaly-doslidnyky.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися. З’ясувалося, що це захворювання може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре.

Рідкісне аутоімунне захворювання виникає через специфічні антитіла, які виробляються від цієї інфекції. Про небезпечні наслідки зараження вірусом повідомляє EurekAlert.

Вчені з Бірмінгемського університету (Велика Британія) провели дослідження і встановили, що антитіла, що виробляються організмом, що перехворів на коронавірус, схожі з антитілами, що викликають хвороби серця і шкіри. Першими симптомами захворювання називають м’язову слабкість і головний біль, оніміння кистей і ступень, а також проблеми з координацією.

Синдром Гієна-Барре — це гостра, зазвичай швидко прогресуюча запальна полінейропатія, що характеризується м’язовою слабкістю й помірним зниженням дистальної чутливості та самообмежувальним плином.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі різновиди грипу зникли природним шляхом. За словами вчених, швидше за все вони просто вимерли через те, що люди не контактували один з одним

Джерело: EurekAlert