7 червня відзначають Іванів день та День шоколадного морозива

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Свято завтра. Фото: Istock
7 червня відзначають Іванів день та День шоколадного морозиваhttps://racurs.ua/ua/n155702-7-chervnya-vidznachaut-ivaniv-den-ta-den-shokoladnogo-morozyva.htmlРакурс
7 червня в Україні православні віряни відзначають велике церковне свято — Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.
У народі цей день називають Івановим днем. Саме Іоан був найближчим до Ісуса Христа серед його учнів. За життя Іоан проповідував християнську віру.
Саме з Іванового дня пішли шкідливі роси, які приносять рослинам хвороби. Тому зазвичай вірники зверталися до Іоана Предтечі з проханням захистити поля від медвяної роси. Також у цей день очікували на зливи та грози.
День шоколадного морозива з’явився через те, що саме цей різновид морозива є найпопулярнішим. Сам десерт створюється шляхом змішування какао-порошку з яйцями, вершками, ваніллю й цукром. Потім інгредієнти заморожуються. У цей святковий день кожен любитель солодкого може зробити власний десерт на основі морозива, щоби відсвяткувати День шоколадного морозива, або просто придбати вже готовий десерт у магазині.
У цей день відбулося:
- 1099 — війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму;
- 1498 — Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті;
- 1775 — Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки;
- 1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.;
- 1905 — японські війська взяли Сахалін;
- 1919 — у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія;
- 1919 — розпочалася Чортківська офензива УГА;
- 1920 — уряд Української Народної Республіки переїхав із Вінниці до Жмеринки;
- 1929 — згідно з Латеранськими угодами, у центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан;
- 1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад із Латвією й Естонією;
- 1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;
- 1963 — відбувся теледебют групи «Роллінґ Стоунз»;
- 1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;
- 1991 — Верховна Рада ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки;
- 1998 — в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру — з 2 тис. 212 музикантів.
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