7 червня відзначають Іванів день та День шоколадного морозива

Свято завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155702-7-chervnya-vidznachaut-ivaniv-den-ta-den-shokoladnogo-morozyva.html

Ракурс

7 червня в Україні православні віряни відзначають велике церковне свято — Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

У народі цей день називають Івановим днем. Саме Іоан був найближчим до Ісуса Христа серед його учнів. За життя Іоан проповідував християнську віру.

Саме з Іванового дня пішли шкідливі роси, які приносять рослинам хвороби. Тому зазвичай вірники зверталися до Іоана Предтечі з проханням захистити поля від медвяної роси. Також у цей день очікували на зливи та грози.

День шоколадного морозива з’явився через те, що саме цей різновид морозива є найпопулярнішим. Сам десерт створюється шляхом змішування какао-порошку з яйцями, вершками, ваніллю й цукром. Потім інгредієнти заморожуються. У цей святковий день кожен любитель солодкого може зробити власний десерт на основі морозива, щоби відсвяткувати День шоколадного морозива, або просто придбати вже готовий десерт у магазині.

У цей день відбулося: