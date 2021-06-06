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Ракурс
Праздник завтра. Фото: IStock

7 июня отмечают Иванов день и День шоколадного мороженого

6 июн 2021, 21:19
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7 июня в Украине православные верующие отмечают большой церковный праздник — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В народе этот день называют Ивановым днем. Именно Иоанн был ближайшим к Иисусу Христу среди его учеников. При жизни Иоанн проповедовал христианскую веру.

С Иванова дня появляются вредные росы, которые приносят растениям болезни. Поэтому, как правило, верующие обращались к Иоанну с просьбой защитить поля от медвяной росы. Также в этот день ожидали мощные ливни и грозы.


День шоколадного мороженого появился из-за того, что именно эта разновидность мороженого является самой популярной. Сам десерт создается путем смешивания какао-порошка с яйцами, сливками, ванилью и сахаром. Затем ингредиенты замораживаются. В этот праздничный день каждый любитель сладкого может сделать собственный десерт на основе мороженого, чтобы отпраздновать День шоколадного мороженого, или просто приобрести уже готовый десерт в магазине.

В этот день произошло:

  • 1099 — войска крестоносцев во время их первого похода начали осаду Иерусалима;
  • 1498 — Колумб отправился в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открыл современный остров Гаити;
  • 1775 — Соединенные Колонии изменили свое название на Соединенные Штаты Америки;
  • 1903 — в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри;
  • 1905 — японские войска взяли Сахалин;
  • 1919 — в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав;
  • 1919 — началось чортковское наступление УГА;
  • 1920 — правительство Украинской Народной Республики переехало из Винницы в Жмеринку;
  • 1929 — согласно Латеранскими соглашениями, в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан;
  • 1939 — Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией;
  • 1945 — всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлении и нацистов в Бухенвальде;
  • 1963 — состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунз»;
  • 1967 — Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;
  • 1991 — Верховная Рада приняла решение о переподчинении Украина союзных предприятий на территории республики;
  • 1998 — в Эшфорде (Великобритания) состоялся концерт самого большого в мире оркестра — с 2 тыс. 212 музыкантов.

Источник: Ракурс


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