7 июня отмечают Иванов день и День шоколадного мороженого

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Праздник завтра. Фото: IStock
7 июня отмечают Иванов день и День шоколадного мороженогоhttps://racurs.ua/n155702-7-iunya-otmechaut-ivanov-den-i-den-shokoladnogo-morojenogo.htmlРакурс
7 июня в Украине православные верующие отмечают большой церковный праздник — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
В народе этот день называют Ивановым днем. Именно Иоанн был ближайшим к Иисусу Христу среди его учеников. При жизни Иоанн проповедовал христианскую веру.
С Иванова дня появляются вредные росы, которые приносят растениям болезни. Поэтому, как правило, верующие обращались к Иоанну с просьбой защитить поля от медвяной росы. Также в этот день ожидали мощные ливни и грозы.
День шоколадного мороженого появился из-за того, что именно эта разновидность мороженого является самой популярной. Сам десерт создается путем смешивания какао-порошка с яйцами, сливками, ванилью и сахаром. Затем ингредиенты замораживаются. В этот праздничный день каждый любитель сладкого может сделать собственный десерт на основе мороженого, чтобы отпраздновать День шоколадного мороженого, или просто приобрести уже готовый десерт в магазине.
В этот день произошло:
- 1099 — войска крестоносцев во время их первого похода начали осаду Иерусалима;
- 1498 — Колумб отправился в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открыл современный остров Гаити;
- 1775 — Соединенные Колонии изменили свое название на Соединенные Штаты Америки;
- 1903 — в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри;
- 1905 — японские войска взяли Сахалин;
- 1919 — в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав;
- 1919 — началось чортковское наступление УГА;
- 1920 — правительство Украинской Народной Республики переехало из Винницы в Жмеринку;
- 1929 — согласно Латеранскими соглашениями, в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан;
- 1939 — Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией;
- 1945 — всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлении и нацистов в Бухенвальде;
- 1963 — состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунз»;
- 1967 — Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;
- 1991 — Верховная Рада приняла решение о переподчинении Украина союзных предприятий на территории республики;
- 1998 — в Эшфорде (Великобритания) состоялся концерт самого большого в мире оркестра — с 2 тыс. 212 музыкантов.
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