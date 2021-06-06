7 июня отмечают Иванов день и День шоколадного мороженого

Праздник завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155702-7-iunya-otmechaut-ivanov-den-i-den-shokoladnogo-morojenogo.html

Ракурс

7 июня в Украине православные верующие отмечают большой церковный праздник — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В народе этот день называют Ивановым днем. Именно Иоанн был ближайшим к Иисусу Христу среди его учеников. При жизни Иоанн проповедовал христианскую веру.

С Иванова дня появляются вредные росы, которые приносят растениям болезни. Поэтому, как правило, верующие обращались к Иоанну с просьбой защитить поля от медвяной росы. Также в этот день ожидали мощные ливни и грозы.

День шоколадного мороженого появился из-за того, что именно эта разновидность мороженого является самой популярной. Сам десерт создается путем смешивания какао-порошка с яйцами, сливками, ванилью и сахаром. Затем ингредиенты замораживаются. В этот праздничный день каждый любитель сладкого может сделать собственный десерт на основе мороженого, чтобы отпраздновать День шоколадного мороженого, или просто приобрести уже готовый десерт в магазине.

В этот день произошло: