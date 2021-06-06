Названа возможная замена Минска для переговоров по Донбассу

Минск. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n155701-nazvana-vozmojnaya-zamena-minska-dlya-peregovorov-po-donbassu.html

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Переговоры по Донбассу перенесут из столицы Беларуси Минска из-за того, что страна перестала быть нейтральной стороной конфликта.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что новой площадкой может стать Швейцария или Финляндия. Об этом он рассказал в программе «Рандеву с Яниной Соколовой».

По словам Кравчука, переговоры нужно перенести в нейтральную страну.

Можно перенести и туда, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Возможно, это был бы мостик к тому, чтобы совместить будущие переговоры с принятым документом о безъядерном статусе, — заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее мы сообщали, что спикер украинской делегации и стратегический советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Польша не будет площадкой, которая подходит для Москвы, поскольку российско-польские отношения являются напряженными. По его словам, новой площадкой может стать Швеция или Австрия.