Названа возможная замена Минска для переговоров по Донбассу

Названа возможная замена Минска для переговоров по Донбассуhttps://racurs.ua/n155701-nazvana-vozmojnaya-zamena-minska-dlya-peregovorov-po-donbassu.htmlРакурс
Переговоры по Донбассу перенесут из столицы Беларуси Минска из-за того, что страна перестала быть нейтральной стороной конфликта.
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что новой площадкой может стать Швейцария или Финляндия. Об этом он рассказал в программе «Рандеву с Яниной Соколовой».
По словам Кравчука, переговоры нужно перенести в нейтральную страну.
Можно перенести и туда, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Возможно, это был бы мостик к тому, чтобы совместить будущие переговоры с принятым документом о безъядерном статусе, — заявил глава украинской делегации в ТКГ.
Напомним, ранее мы сообщали, что спикер украинской делегации и стратегический советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Польша не будет площадкой, которая подходит для Москвы, поскольку российско-польские отношения являются напряженными. По его словам, новой площадкой может стать Швеция или Австрия.