Названа можлива заміна Мінську для переговорів щодо Донбасу

Мінськ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155701-nazvana-mojlyva-zamina-minsku-dlya-peregovoriv-schodo-donbasu.html

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Переговори щодо Донбасу перенесуть зі столиці Білорусі Мінська через те, що країна припинила бути нейтральною стороною конфлікту.

Глава української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що новим майданчиком може стати Швейцарія чи Фінляндія. Про це він розповів у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою».

За словами Кравчука, переговори потрібно перенести в нейтральну країну.

Можна перенести й туди, де приймалася Будапештська угода про без’ядерний статус України. Можливо б це був місточок до того, аби поєднати майбутні перемовини з прийнятим документом про без’ядерний статус, — заявив глава української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спікер української делегації і стратегічний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що Польща не буде майданчиком, який підходить для Москви, оскільки російсько-польські відносини є напруженими. За його словами, новим майданчиком може стати Швеція або Австрія.