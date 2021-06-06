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Ракурс
Мінськ. Фото: Слово і діло

Названа можлива заміна Мінську для переговорів щодо Донбасу

6 чер 2021, 20:57
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Переговори щодо Донбасу перенесуть зі столиці Білорусі Мінська через те, що країна припинила бути нейтральною стороною конфлікту.

Глава української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що новим майданчиком може стати Швейцарія чи Фінляндія. Про це він розповів у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою».

За словами Кравчука, переговори потрібно перенести в нейтральну країну.


Можна перенести й туди, де приймалася Будапештська угода про без’ядерний статус України. Можливо б це був місточок до того, аби поєднати майбутні перемовини з прийнятим документом про без’ядерний статус, — заявив глава української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спікер української делегації і стратегічний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що Польща не буде майданчиком, який підходить для Москви, оскільки російсько-польські відносини є напруженими. За його словами, новим майданчиком може стати Швеція або Австрія.

Джерело: Ракурс


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