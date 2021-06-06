Кравчук. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n155696-kravchuk-porivnyav-donbas-iz-rakovou-puhlynou.html

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Леонід Кравчук, очільник тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, процитував щоденники Олеся Гончара, у яких письменник називав Донбас «раковою пухлиною».

Автор писав, що «якщо Україна хоче розвиватися як незалежна держава, вона повинна відрізати цю пухлину». Його слова Кравчук навів в інтерв’ю виданню «Новое время».

Ще Гончар сказав, що Донбас — це ракова пухлина на тілі України. Для початку потрібно хоча б тимчасово закрити цю клоаку. Допоки ми не визначимося остаточно, що Донбас — це Україна, що ми його повернемо, що буде чіткий план для цього. Якщо ми з вами будемо рвати на собі сорочки зі словами «ми не віддамо Донбас»… Він уже відданий, — заявив Кравчук.

Він додав, що жителі Донбасу використовують Україну для того, щоби жити не бідно.

Нехай вони самі попробують вижити без зовнішніх зв’язків, а тільки з Росією. Вони ж використовують Україну для того, щоби жити й часто не бідно, — зауважив голова ТКГ.

Кравчук уточнив, що якби раніше було відомо про те, які проблеми виникнуть із Донбасом, можна було б будувати іншу політику щодо цього регіону.

Я не можу сьогодні сказати відверто, що нам не потрібен Донбас. Нам потрібні люди Донбасу, — зазначив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російську зброю та артилерію перекинула Москва на окупований Донбас у травні 2021 року. Уся зброя та боєприпаси, які росіяни завезли в ОРДЛО, вироблені на території РФ. Крім того, інструктори Збройних сил Росії займаються навчанням груп диверсантів, снайперів та саперів.

Джерело: Новое время