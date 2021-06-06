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Ракурс
Град. Фото: Istock

Величезний град випав у Одесі — відео очевидців

6 чер 2021, 17:55
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Град в Одесі сьогодні, 6 червня, пройшовся в декількох районах міста. Потужна злива затопила вулиці, машини «пливуть» по дорогах.

Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на минулому тижні. Відповідне відео з потужною зливою і градом з’явилося на YouTube.

Очевидці зафіксували сильний дощ і випадіння гігантського граду. Вулиці перетворилися на українську «Венецію».


На кадрах видно, як одесити намагаються сховатися від раптової зміни погоди під парасольками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужні грози з градом накрили центральні й частину східних районів України. Без електроенергії залишилися чотири десятки населених пунктів. 30 травня й у ніч на 31 травня затопило кілька міст.

Джерело: Ракурс


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