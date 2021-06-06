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Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на минулому тижні. Відповідне відео з потужною зливою і градом з’явилося на YouTube.
Очевидці зафіксували сильний дощ і випадіння гігантського граду. Вулиці перетворилися на українську «Венецію».
На кадрах видно, як одесити намагаються сховатися від раптової зміни погоди під парасольками.
Град. Фото: Istock
Величезний град випав у Одесі — відео очевидцівhttps://racurs.ua/ua/n155695-velycheznyy-grad-vypav-u-odesi-video-ochevydciv.htmlРакурс
Град в Одесі сьогодні, 6 червня, пройшовся в декількох районах міста. Потужна злива затопила вулиці, машини «пливуть» по дорогах.
Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на минулому тижні. Відповідне відео з потужною зливою і градом з’явилося на YouTube.
Очевидці зафіксували сильний дощ і випадіння гігантського граду. Вулиці перетворилися на українську «Венецію».
На кадрах видно, як одесити намагаються сховатися від раптової зміни погоди під парасольками.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужні грози з градом накрили центральні й частину східних районів України. Без електроенергії залишилися чотири десятки населених пунктів. 30 травня й у ніч на 31 травня затопило кілька міст.
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