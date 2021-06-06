Covid-паспорти. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155694-covid-pasporty-v-ukrayini-yak-pracuvatymut.html

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COVID-паспорти в Україні з’являться вже цього літа та дозволять подорожувати країнами Європи.

Систему документів про проходження вакцинації запустять уже в липні. Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Українцям, які ще не пройшли вакцинацію від коронавірусу не варто побоюватися, що в’їзд до Євросоюзу для них буде закритий — для подорожей їм достатньо здавати ПЛР — або експрес-тести та проходити ізоляцію, як цього вимагають у Європі.

Для того, щоби полегшити подорожі за кордон, потрібні щеплення та відповідний сертифікат про вакцинацію. Термін дії сертифіката буде залежати від кількості доз вакцини, які отримала людина. Більшість вакцин передбачають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз — одна або дві. Усі, хто проходить вакцинацію в Україні від коронавірусу вже є в електронній базі даних.

Повертаючись в Україну, громадяни зможуть користуватися тим самим сертифікатом, і в такий спосіб не проходити тести на коронавірус, але ця опція поки не працює, як і в більшості країн ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-паспорти України діятимуть на території Європи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що його наявність буде необхідною умовою для подорожей Європою.